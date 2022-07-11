- В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Наложен арест на имущество ТОО на сумму 79 млн тенге, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц управления строительства Атырауской области и руководителя ТОО «Техника-Рем строй». Их подозревают в хищении 467 млн тенге, выделенных на строительство социальных объектов: школа, две семейные врачебные амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс.А в отношении бывшего заместителя руководителя управления строительства Атырауской области и в отношении одного заказчика избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.