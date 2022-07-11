Иллюстративное фото из архива "МГ" Несчастный случай произошёл сегодня, 11 июля, около 11:00 в доме №227 по улице Ескалиева. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, пятилетний мальчик остался без присмотра родителей и выпал из окна третьего этажа. Ребёнка немедленно госпитализировали. По предварительным данным, врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и вывих правого плечевого сустава. Состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести. В ДЧС ЗКО подчеркнули, что во время каникул дети зачастую остаются дома одни без присмотра взрослых и возрастает риск падения детей из окон. Основной группой, подверженной падению, являются дети от года до семи лет. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Уральска не оставлять детей без присмотра, отодвинуть от окон все виды мебели, ни в коем случае не рассчитывать на москитные сетки и устанавливать специальные фиксаторы на окна.