Он встретился с населением Канайского, Бурлинского сельских округов и города Аксай. Сельчане затронули вопросы дорог, состояние сетей электроснабжения, оплаты за посещение дошкольных учреждений, а также указали на растущие цены на продукты. В моногороде встречи прошли в районном Доме культуры и клубе села Кызылтал. Горожане подняли разные темы. Основная часть касалась обеспечения социальной защищенности населения. Жителей Кызылтала волнует нехватка земли под выпас скота и сроки решения вопроса с ремонтом дорог, которые были вскрыты еще в апреле во время весеннего паводка. По части вопросов ответы были даны на месте. Остальные взяты на контроль.В ходе визита депутат также осмотрел социальные объекты и проинспектирован ход реализации дорожных проектов по улице Садовой (с. Бурлин) и мкрн Строительный-3 (г. Аксай).