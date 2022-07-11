Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении физической культуры и спорта ЗКО сообщили, что всем детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей с 11 июля в бассейне «Жайык Самалы» еженедельно по понедельникам и средам с 11:45 до 12:45 будет доступно бесплатное плавание. Одновременно поплавать смогут до 40 детей. При этом в ведомстве уточнили, что у каждого ребёнка должна быть справка терапевта, дерматолога и результат исследования яиц гельминтов. При себе необходимо иметь плавательный головной убор, сланцы, купальник, мыло, моющее средство, полотенце, пакет для второй обуви. С 18 июля в областной детско-юношеской спортивной школе по зимним видам спорта еженедельно по субботам и воскресеньям с 14:00 до 15:00 в Ледовом дворце спорта организуется бесплатное массовое катание на коньках с охватом до 50 детей одновременно. Стоит отметить, что с первого июня каждую вторую пятницу месяца с 10:00 до 12:00 в областной детско-юношеской спортивной школе по национальным видам спорта продолжаются бесплатные конные прогулки. Покататься на лошадях одновременно могут до 10 детей. Как сообщила ранее руководитель управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева, в области в 2022 году планируют охватить летним отдыхом около 29 тысяч учащихся отдельных категорий, или 85,2%. Это более 11 тысяч учащихся, или 96,2% — из семей социально уязвимых групп; около 18 тысяч учащихся, или 79,32% — учащиеся-отличники; более 500, или 98,5% — из числа детей с девиантным поведением. Всего в области насчитывается 20 загородных лагерей. В этом году планируется задействовать 19 лагерей (лагерь «Алау» Казталовского района находится в аварийном состоянии) с охватом более 7 тысяч учащихся, 283 пришкольных лагеря с организацией школьного питания с охватом в 29 тысяч учащихся, 292 пришкольных лагеря без питания (тематические лагеря) с охватом в 55 тысяч учащихся. Палаточными лагерями будут охвачены 29 тысяч учащихся по области. На организацию летнего отдыха детей в 2022 году из местного бюджета предусмотрено 45 млн тенге (в 2021 году – 38,426 млн тенге).