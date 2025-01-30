Решил перевоспитать: сержант выплатит солдату 2 млн тенге за потерю слуха

Военный суд Актюбинского гарнизона приговорил 22-летнего сержанта к 1 году ограничения свободы за причинение вреда здоровью солдата средней тяжести, передает Press.kz.

Согласно материалам дела, вечером 28 августа 2024 года осужденный заметил в коридоре казармы военнослужащего срочной службы, который употреблял насвай — его выдала опухшая нижняя губа. Сержант сделал замечание, поскольку употребление насвая в воинской части запрещено, и потребовал немедленно проглотить его, что солдат и сделал.

На следующий день сержант завел солдата в комнату для сушки одежды и заставил выполнять физические упражнения. Обессиленный военнослужащий упал на пол и рассказал, от кого получил насвай. Затем сержант отвел военнослужащего в канцелярию, где в присутствии свидетелей ударил его книгой по лицу, а затем нанес несколько пощечин. После этого у потерпевшего начался звон в ушах.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, у солдата выявлено повреждение барабанной перепонки левого уха в виде разрыва, осложненное острым невритом слухового нерва и потерей слуха. Это повреждение было классифицировано как телесное повреждение средней тяжести, поскольку оно привело к длительному нарушению здоровья (более 21 дня).

Сержант признал свою вину. Помимо наказания в виде ограничения свободы, он обязан выплатить потерпевшему 2 миллиона тенге, хотя тот просил 30 миллионов.

Представитель потерпевшего подал жалобу на приговор и выразил несогласие с приговором суда в части гражданского иска. Он указал, что в связи с пожизненной потерей слуха потерпевший лишился возможности устроиться на государственную службу или в правоохранительные органы. В жалобе он просил отменить приговор, полностью удовлетворить гражданский иск потерпевшего и взыскать средства, затраченные представителем, в полном объеме. Но суд оставил приговор без изменений.