Ресторанам и кафе в ЗКО запретили работать в выходные

В будние дни объектам общественного питания разрешено работать с 9.00 до 22.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 30 марта, главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев внес изменения в постановление от 18 марта. Так, с 1 апреля в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе вводятся некоторые ограничения, а именно объекты общественного питания смогут принимать посетителей в будние дни с 9.00 до 22.00. Заполняемость помещений не должна превышать 50%, но не более 30 посадочных мест. За столом должны сидеть не более четырех ч