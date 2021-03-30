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Социум COVID-19

Ресторанам и кафе в ЗКО запретили работать в выходные

В будние дни объектам общественного питания разрешено работать с 9.00 до 22.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 30 марта, главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев внес изменения в постановление от 18 марта. Так, с 1 апреля в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе вводятся некоторые ограничения, а именно объекты общественного питания смогут принимать посетителей в будние дни с 9.00 до 22.00. Заполняемость помещений не должна превышать 50%, но не более 30 посадочных мест. За столом должны сидеть не более четырех ч
Арайлым Усербаева
Ресторанам и кафе в ЗКО запретили работать в выходные
В будние дни объектам общественного питания разрешено работать с 9.00 до 22.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Рестораторы Уральска не готовы переоборудовать свои заведения под спортзалы и кружки
Рестораторы Уральска не готовы переоборудовать свои заведения под спортзалы и кружки
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 30 марта, главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев внес изменения в постановление от 18 марта. Так, с 1 апреля в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе вводятся некоторые ограничения, а именно объекты общественного питания смогут принимать посетителей в будние дни с 9.00 до 22.00. Заполняемость помещений не должна превышать 50%, но не более 30 посадочных мест. За столом должны сидеть не более четырех человек. При этом проводить коллективные, торжественные и семейные мероприятия по-прежнему запрещено. А по субботам и воскресеньям ресторанам и кафе запрещено работать, за исключением работы на доставку и на вынос. Фудкортам разрешено работать лишь на доставку и на вынос. В новом постановление под запрет попал и коллективный ауызашар. Проводить его нельзя, за исключением ауызашара среди членов одной семьи, проживающих совместно, во время священного месяца Рамадан. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.  Постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
коронавирус Постановление

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