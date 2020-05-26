25 мая в одном из банкетных залов собрались около 20 рестораторов, которые просили администрацию города разрешить им работать. По их словам, вот уже третий месяц рестораны простаивают, сотрудники остались без заработка, а миллионные кредиты платить некому. – Мы хотели пригласить сюда все уполномоченные органы, чтобы рассказать о своей проблеме. Вот уже третий месяц мы ходим без работы, наши заказчики грозятся подать на нас в суд, требуют, чтобы вернули им предоплату за запланированные банкеты. Нам возвращать нечего, социальную выплату в 42500 многим не одобрили. Мы написали официальное письмо в акимат города Уральск с просьбой разрешить нам работать. Мы готовы выполнить все требования по дезинфекции, купить бесконтактные тепловизоры, измерять температуру нашим посетителям. Банкеты будут проходить в дневное время, столы будут стоять на определенной дистанции друг от друга, санитарную обработку будем проводить регулярно, - говорит владелица банкетного зала Жемис Сарсенгалиева. Владельцы ресторанов говорят, что не могут платить миллионные кредиты, а арендаторы жалуются, что нечем платить за аренду. – В месяц я должна платить кредит в миллион тенге, но вот уже третий месяц мне нечем платить. Работники остались без заработка, ведь у них тоже есть семьи, дети. Мало того, теперь говорят, что мы обязаны платить своим работникам минимальную зарплату. Где нам взять деньги? - негодует Жемис Сарсенгалиева. Люди просят выделить им социальную помощь на время карантинного режима. – Сейчас государство помогает всем: банкам, самозанятым, госслужащим. А как же мы? Элементарно сейчас говорят, чтобы мы надевали маски и перчатки. А вы знаете, для того чтобы обеспечить одного человека масками и перчатками на месяц, нужно 50 тысяч тенге? Семью на что содержать? Если даже вы не разрешите нам работать, то хотя бы помогите чем-нибудь. Выделите средства, окажите хоть какую-то помощь, мы на грани банкротства. Сначала закрыли нас на месяц, потом карантин продлили, мы надеялись, что нас откроют 25 мая. Но получается, теперь до 15 июня мы будем закрыты, - возмущается администратор ресторана Жанна. Сложнее всего, по словам предпринимателей, приходится их наемным работникам, которые остались без единственного источника заработка. – Изначально они просили нас о помощи, мы им помогли. Теперь мы сами нуждаемся в помощи. Вы думаете люди без нас не проводят садака и юбилеи? Они просто строят палатки во дворах своих домов или снимают коттеджи и справляют все семейные торжества. Хотя по факту именно там не соблюдаются никакие санитарные нормы. Можно нанять целую бригаду поваров и официантов, которые приедут к вам домой, накроют столы, приготовят блюда. Никто не проверяет их, у них даже нет санитарных книжек, - говорит предприниматель Майса Кенжалиева. Рестораторы говорят, что всегда старались помогать нуждающимся, устраивали благотворительные акции, оказывали материальную помощь малоимущим. Теперь они сами оказались в их числе, а помогать им некому. – У нас сезонная работа, разрешите нам работать днем и проводить мероприятия с небольшим количеством людей. Мы как представители ресторанного бизнеса обязуемся выполнять все требования, - заключили предприниматели. На встречу предприниматели пригласили сотрудника отдела предпринимательства города Уральск, который заявил, что коллективное письмо рестораторов будет рассмотрено на заседании оперативного штаба. – Закрытие бизнес-объектов не приносит никакую пользу государству, это вынужденная мера, не прихоть одного человека. Но в данной ситуации речь идет о жизни и здоровье людей. Действительно предприниматели написали нам официальное письмо с просьбой. Но решение никак не зависит от одного человека или от одного конкретного органа. Поэтому коллективное письмо будет рассматривать оперативный штаб. При первой же возможности, при положительном заключении санврачей мы сразу же откроем рестораны и банкетные залы, - заявил главный специалист отдела предпринимательства города Уральск Алибек Сурамысов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.