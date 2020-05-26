В редакцию "МГ" жительница Уральска Гульнура прислала фотографии улиток. Она рассказала, что после дождя ими была усыпана вся дорога от остановки Строитель и до хлебного киоска. - Я шла со своей дочерью и она заметила, что под ногами очень много моллюсков. Нас это удивило, что природа так ожила, вроде бы людное место, - отметила женщина. - Мы решили все это сфотографиравать. Журналисты "МГ" обратились за комментариями в Областной эколого-биологический центр. Заведующая отделом животного мира Татьяна Мазяркина отметила, что такое большое количество улиток на земле - это не необычность, а факт, который происходит каждый год. - Ведь улитки могут появиться в большом количестве, когда повышена влажность, - отметила Татьяна Мазяркина.

HgZFyStUlgk

