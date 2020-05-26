- Мероприятие должно длиться не более 40 минут. Каждому классу аттестаты будут вручаться отдельно. Соблюдение интервала между проведением мероприятия по выпускным классам не менее 20 минут. Не допускается пересечение выпускников и родителей, - сообщила Гульнара Сарсенгалиева.

иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента по контролю в сфере образования ЗКО Гульнара Сарсенгалиева на брифинге в РСК пояснила, что мероприятие должно проходить с соблюдением всех мер санитарных эпидемических требований, подчеркнув, что это необходимо для сохранения жизни и здоровья выпускников, педагогов и родителей, а также предупреждения распространения коронавирусной инфекции.- На мероприятии не должно быть почетных гостей; - Рекомендуется участие только родителей; - Мероприятие будет проходить в каждом выпускном классе отдельно, на открытом воздухе, на территории школы; - Выпускники должны быть в школьной форме; - Обязательно соблюдение масочного режима и дистанции не менее 1,5-2 метра между участниками мероприятия.- сбор средств на подарки школе, учителям, администрации школы; - привлечение аниматоров, частных студий; - проведение пышных празднеств, праздничных столов, выездных экскурсий с привлечением автомобилей на прокат; - проведение мероприятий в ресторанах и кафе.