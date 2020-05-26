Полковника Минобороны из ЗКО осудили в Актобе за взятку в 200 тысяч тенге. За эти деньги он пообещал подчиненному перевести его на новую должность из района в Уральск. Суд приговорил его к штрафу в 4 миллиона 875 тысяч тенге, передает Nur.kz со ссылкой на приговор военного суда Актюбинского гарнизона. У ТРК "Орал" военные раздавали кашу Фото из архива "МГ" Громкое коррупционное дело рассмотрели в военном суде Актюбинского гарнизона. Из приговора суда следует, что житель Уральска Марат Есенов возглавлял департамент по делам обороны Западно-Казахстанской области, дослужился до звания полковника. Как-то к нему обратилась жена военного с просьбой о переводе ее супруга из района Байтерек на должность в Уральск. Спустя некоторое время Есенов сказал ей, что за это они должны передать ему взятку в 1000 долларов, а в ходе разговора с ее супругом условились на 200 тысячах тенге. Желающий перевода в Уральск и его жена рассказали о незаконном предложении начальника департамента борцам с коррупцией. После получения взятки его задержали. Марат Есенов провел под стражей 106 дней. Он заключил с прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины. 20 мая с учетом проведенного под стражей времени военный суд Актюбинского гарнизона приговорил Есенова к штрафу в 4 миллиона 875 тысяч тенге. Также его лишили звания полковника и запретили работать на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил. Напомним, полковник департамента обороны ЗКО был задержан по подозрению в получении взятки от подчиненного за продвижение по службе. 6 февраля, заместитель руководителя антикоррупционной службы по ЗКО Нурдаулет Самет рассказал подробности получения взятки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.