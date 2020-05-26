Предприниматель Аслан Утепов Собравшиеся предприниматели занимаются продажей вещей в торговых домах, расположенных в районе центрального рынка. Они возмущены тем, что до сих пор не могут возобновить работу. Собрание состоялось в здании управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Уральск. В самом начале руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Уральск Мадениет Танауов сделал замечание предпринимателям, чтобы каждый из них сел на расстоянии друг от друга и надел нормально маски. От лица всех бизнесменов выступил Аслан Утепов. Он сделал аналогичное замечание в адрес главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. - Когда я у него был на приеме, 18 мая, он сам сидел без маски. Вы нам делаете замечания, хотя сами не выполняете эти требования, - отметил Аслан. – Ваши же сотрудники не соблюдают этих норм. Собравшихся интересовал вопрос, когда все же откроют торговые дома и торгово-развлекательные центры, такие как «Лаура», City Center, «Московский», «На Театральной» и почему, на основании постановления главного санитарного врача ЗКО, им не разрешают работать. Они утверждают, что нарушено прямое законодательство РК . - У меня трое несовершеннолетних детей, я предприниматель, и мой основной заработок - это торговля. Как мне быть? Как мне кормить детей и на что, если объект закрыт без каких-то конкретных законных оснований, - заявил Аслан Утепов. Также он отметил, что 11 мая сняли режим ЧП, а карантин оставили. По праву их могут ограничить и закрыть торговый дом на время, если там был бы обнаружен очаг заболевания. Однако такого не было. - Санврач ЗКО принял на себя "миссию Бога", но он ошибается, он простой человек, это мое мнение. Не надо ограничивать нас в наших конституционных правах, все равны перед законом. Почему у нас такое социальное неравенство? - задает вопрос Аслан Утепов, утверждая, что другие торговые дома площадью три тысячи квадратных метров возобновили работу, поскольку владельцы имеют родственные связи с депутатом, а другие меньшей площадью до сих пор не могут работать. Кроме того, предприниматели отметили, что санврачи у них провели проверку, и они полностью подготовлены к работе, согласно нормам. - У нас широкие коридоры, есть вентиляция, каждый закупил антисептики, маски. Мы готовы впускать в бутик только по два человека, - говорят бизнесмены. Между тем руководитель управления Мадениет Танауов пояснил, что с сегодняшнего дня будет создана группа, которая будет мониторить все названные объекты. - Моя просьба - всем оставить свои координаты, чтобы передать их специалистам. В течение трех дней проведем мониторинг, и только после этого будет принято соответствующее решение. Если все меры предосторожности санитарно-дезинфекционного режима будут соблюдаться, то будем принимать решение по поводу открытия торговых объектов, - пояснил Мадениет Танауов. – Объекты высокой эпидзначимости контролируются нашей службой. Также он заявил, что в городе эпидемиологическая ситуация очень сложная, есть случаи заражения местного населения и даже работников некоторых организаций. После всех объяснений и заявлений было принято решение, согласно которому в группу, которая будет проводить проверку торговых домов, будут включены несколько предпринимателей, которые сегодня присутствовали на собрании.Руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Уральск Мадениет Танауов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.