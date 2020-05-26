Изменения в ЕНТ на 2020 год:

Усиление отвественности поступающих при тестировании:

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента по контролю в сфере образования ЗКО Гульнара Сарсенгалиева сообщила, что 10 мая в 00.00 регистрация на ЕНТ 2020 года завершилась и в личных кабинетах тестируемых доступны пропуски. Также она отметила, что все это время 70 пробных вариантов тестов были размещены на сайте НЦТ. Каждый выпускник мог бесплатно пройти эти пробные тесты. В тестовых заданиях отсутствуют вопросы по программам из 4 четверти.- увеличение порогового балла по области образования «Педагогические науки» с 60 до 70 баллов для всех вузов; - введение дополнительного экзамена организациями высшего и послевузовского образования по областям образования для поступления по образовательному гранту и на платной основе; - вводится шкала переводов балла международных стандартизированных тестов SAT, ACT и IB. Лица, имеющие сертификаты SAT, ACT и диплом IB, в дальнейшем освобождаются от сдачи ЕНТ; - лица, не набравшие пороговый балл и зачисленные на платное отделение до окончания первого академического периода, сдают ЕНТ в течение года; - по результатам ЕНТ выдается электронный сертификат, публикуемый на сайте НЦТ;- при обнаружении у поступающего запрещенных предметов при входе в здание ППЕНТ и при выявлении подставного лица в ходе запуска на тестирование данные лица не допускаются на данное тестирование и к тестированию в текущем году; - после проведения ЕНТ записи камер видеонаблюдения будут изучены. В случае обнаружения использования поступающим во время ЕНТ одного из запрещенных предметов результаты конкурса на присуждение образовательного гранта аннулируются приказом МОН РК или постановлением МИО. По словам Гульнары Сарсенгалиевой, будут усилены меры защиты в связи с короновирусной инфекцией. Количество тестируемых в одной аудитории сократится на 50% для соблюдения социальной дистанции.- через выдвижные ленты - баррикады; - исключение скопления; - проверка через металлоискатель; - проверка через тепловизор; - вход через дезинфицирующий тоннель; - идентификация личности. - Решается вопрос по электронной идентификации личности. В этом случае бумажный пропуск не понадобится. Пункты проведения тестирования должны быть оснащены санитайзерами, на местах будут выдаваться маски. В связи с уменьшением количества тестируемых в день увеличится количество потоков. Апелляция будет проходить на следующий день после сдачи теста, - отметила руководитель департамента по контролю в сфере образования ЗКО.