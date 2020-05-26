При строительстве изначально не была предусмотрена ливневая система. На дорогах постоянно скапливаются дождевая и талые воды. Состояние дорог делает непопулярным данный микрорайон среди таксистов, и сказывается на стоимости услуг. В последние годы благодаря социальным сетям эта тема была наиболее обсуждаемой. В прошлом году средства на проект среднего ремонта 10 мкрн были выделены. В связи с некоторыми обстоятельствами реализация была отложена на 2020 год. Подрядной организацией выступает ТОО «АИРгрупп». Работы уже начались. Начаты они были с дороги что проходит мимо гостиницы «Ренко». Протяженность отремонтированных дорог составит 4 км. В проекте предусмотрены долгожданные дворовое освещение и арычная система, расширится стоянка для машин возле школы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.