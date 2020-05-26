Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, студентка первого курса колледжа нефти и газа Батима Амандык пропала 25 мая около 11.00. С таким заявлением в полицию обратился отец девушки. – Мужчина рассказал, что после семейной ссоры Батима ушла из дома и не вернулась. Рост девушки составляет около 160 сантиметров, среднего телосложения, длинные волосы каштанового цвета, на лице имеются веснушки. Она была одета в футболку черного цвета, джинсовые брюки светло-синего цвета с прорезями в области колен, кроссовки белого цвета. Сотового телефона при себе у девушки не было. Ранее она из дома не уходила, - сообщили в ведомстве. Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Батимы Амандык, сообщить по телефонам 8776 546 66 66 или 102. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.