В ходе встречи с руководством компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В" аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев заявил, что закрытие Карачаганакского нефтегазового месторождения может дорого обойтись региону. Поэтому призвал разработчиков Карачаганака не экономить на соблюдении мер безопасности, сообщает региональная служба коммуникаций. -В регионе были случаи неподчинения вахтовиков-нефтяников Тенгиза санитарным требованиям. С руководством ТШО мы договорились, что к их работникам будут приниматься жесткие меры. Вплоть до увольнения. Просьба к руководству компании КПО издать такие же приказы. Сотрудников необходимо о них заранее известить. Нужно всем строго соблюдать требования органов здравоохранения и санэпидслужбы, - заявил аким ЗКО. Напомним, на Карачаганакском нефтегазовом месторождении до 5 июня объявлен карантин. Стоит отметить, что власти ЗКО партиями вывозят работников с месторождения Тенгиз.