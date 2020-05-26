Скорая помощь и Volkswagen столкнулись сегодня, 26 мая, на трассе Уральск-Аксай. По словам начальника отдела полиции Бурлинского района Даурена Утегулова, водитель на машине марки Volkswagen направлялся в Аксай, а скорая помощь ехала из Аксая в Уральск. Как стало известно, в машине скорой помощи помимо водителя была пациентка, которую везли в Уральск. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем в районе поселка Аралтал. - В результате пострадали 6 человек. Один из них скончался до приезда скорой помощи, вторая от полученных политравм в крайне тяжелом состоянии скончалась в карете скорой помощи. Остальные четверо доставлены в ЦРБ Бурлинского района. Состояние у всех тяжелое, трое в реанимации, один в хирургичесом отделении. Погибшая женщина была пациенткой больницы, которую везли в Уральск, - рассказали в пресс-службе облздрава. В Бурлинский район выехала бригада санавиации, в составе которой нейрохирург. Другие подробности выясняются.ecrn8H2zJAw Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.