Как сообщили в оперативном штабе, в числе заболевших оказались 28 рабочих с Тенгизского месторождения. Инфекция была выявлена при прохождении обязательного скрининга у 21 мужчины и семи женщин. - Еще четверо заболевших - это две жительницы Курмангазинского района, одна жительница Кульсары и одна девушка из Маката. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, согласно алгоритма проводится лечение. Очаги заражения и круг контактных лиц выявляются, - сообщили в Штабе. На сегодня число заболевших КВИ в регионе составляет 923 человек. Число выздоровевших - 233.