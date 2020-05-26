Фото из социальных сетей Адильбек Нурымбет работает врачом общей практики в городской поликлинике №4. В конце апреля его попросили помочь в лечении больных с коронавирусной инфекцией. – В конце апреля мне сказали, что число заболевших коронавирусной инфекцией в городе резко возросло, и попросили меня помочь их лечить. Я сразу же согласился, так как являюсь врачом-инфекционистом и это моя прямая обязанность. Перед этим сдал тест на наличие Covid-19, результаты оказались отрицательными. Во время работы всегда строго соблюдал правила безопасности и носил защитный костюм. В это же время у нас начали выявлять медработников, которые заразились инфекцией, среди них были врачи, медсестры и санитарки. Меня как контактировавшего с ними поместили в провизорный стационар. Через три дня у меня поднялась температура до 37,3, начали сильно болеть суставы и поясница, меня всю ночь рвало. На утро у меня снова взяли анализы, результаты которых оказались положительными, и меня немедленно поместили в инфекционную больницу, - пишет Адильбек Нурымбет. По словам мужчины, у него не спадала температура, а головная боль и боль в мышцах с каждым днем только усиливалась. Пять дней у него не было аппетита. – Раньше я лечил вирусные инфекции, сам не раз болел, но такого никогда не было. Если раньше при температуре 38,5 я пил парацетамол и мог спокойно работать, то на этот раз я даже встать не мог. Позже у меня начались кашель и боль в груди. Во время КТ врачи обнаружили двухстороннюю пневмонию, назначили дополнительное лечение. Через 15 дней я начал приходить в себя, а через 24 дня анализы на наличие коронавирусной инфекции показали отрицательный результат и меня выписали из больницы, - рассказывает Адильбек Нурымбет. Своих детей и беременную супругу на время карантина Адильбек отправил в поселок. О том, что заразился коронавирусом, мужчина не сказал ни родителям, ни жене. Пребывание в больнице он объяснил тем, что был в контакте с заболевшими. – Я не стал говорить родным, что заболел. Что они могут поделать? Только будут лишний раз переживать. Только сейчас, когда я выздоровел, решил сказать. Хочу сказать одно - коронавирус не похож ни на какие другие заболевания, это очень тяжелая, требующая долгого лечения инфекция. Не нужно относиться к ней легкомысленно. Когда я был в больнице, туда поступил молодой человек, контактировавший с больным. Анализы показали отрицательный результат. Несмотря на то, что он должен был провести 14 дней в провизорном стационаре, он со скандалом ушел. Через пять дней его всей семьей пришлось госпитализировать. У всех была температура, кашель, интоксикация. Сейчас у меня все хорошо, но стоит мне вспомнить те ощущения, мне сразу же становится плохо, - заключил Адильбек Нурымбет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.