Иллюстративное фото из архива "МГ" ДТП произошло 15 мая в 17.15. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, водитель маршрутного автобуса №11, трогаясь с места возле автобусной остановки «Акимат» по улице Пацаева, с незакрытой передней дверью автобуса, допустил выпадение из салона кондуктора, которая ударилась головой о бордюр. - 24 мая от полученных травм кондуктор скончалась. В салоне данного автобуса находились примерно 20-25 пассажиров, - отметили в ведомстве. Также департамент полиции Актюбинской области ищет очевидцев ДТП. - Просим позвонить по телефону: 936-403, 936-408, сотовый телефон 8 777-353-24-10, 8 702 226-44-03, либо обращаться в управление дознания ДП Актюбинской области в кабинет №403, - обратились к читателям департамент полиции Актюбинской области.