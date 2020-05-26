Для того чтобы детские дошкольные учреждения смогли возобновить свою работу, необходимо, чтобы прирост заболеваемости в регионе составил менее 7%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Детские сады Уральска пока открываться не будут Иллюстративное фото из архива "МГ" Детские сады в ЗКО заработали с 20 мая, однако уже с 25 мая они снова закрылись. Такое решение было принято в оперативном штабе при акимате города Уральск и объяснили это тем, что среди заболевших есть и дети. 25 мая стало известно, что коронавирусная инфекция была выявлена у двух работников детсада. Председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев считает, что детские сады ЗКО могут продолжать работать. – При появлении инфекции в детской дошкольной или любой другой организации постановлением главного государственного санитарного врача не регламентировано, что работу надо приостанавливать. На местах территориальные департаменты комитета проводят соответствующую дезинфицирующую санобработку, так называемую мойку, после этого организация может продолжать в принципе работать, - сказал Тимур Султангазиев. При этом он уточнил, что в случае необходимости для повторного открытия учреждения нужно обращаться в местные исполнительные органы. Директор филиала Казахской ассоциации дошкольных организаций Борис Лаврентьев на своей странице в социальной сети Facebook обратился к акиму города Абату Шыныбекову с просьбой возобновить работу детских садов Уральска. Заместитель акима города Бакытжан Нарымбетов сообщил, что работа дошкольных организаций была прекращена в связи с приростом заболеваемости более 7%. – Есть постановление главного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой, в котором говорится, что акиматам при приросте заболеваемости более 7% необходимо принять ряд соответствующих мер, в том числе приостановить деятельность детских дошкольных учреждений. Как вы сами знаете, в течение двух дней прирост заболеваемости в нашем регионе составил более 7%. Решение о закрытии детских садов было принято местным исполнительным органом, - сообщил Бакытжан Нарымбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    