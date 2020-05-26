По данным РГП "Казгидромет", 27 мая в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 31 градус выше нуля, ночью +18. В Атырау малооблачно, днем +31, ночью +17. Ясная погода без осадков ожидается в Актобе. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до 36 градусов жары, ночью +19. В Актау ясно, днем +25, ночью +19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.