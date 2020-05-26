Карантинный режим введен в Сырымском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". До 70 увеличилось число зараженных коронавирусом в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в области является нестабильной. Всего в регионе выявлено 458 случаев заражения, среди заболевших есть 21 ребенок  до 14 лет. Инфекция была зарегистрирована в городе Уральск, а также в семи районах ЗКО. Из общего количества заболевших в Акжайыкском районе - 5 случаев, в Бурлинском районе - 7 случаев, в Жанибекском районе - 2 случая, в районе Байтерек – 8 случаев, в Сырымском районе – 4 случая, в Таскалинском - 16 случаев,  в Теректинском – 7 случаев, в Шынгырлауском районе - 1 случай, на город Уральск приходится 408 случаев – Четыре случая заболевания было выявлено в Сырымском районе, и по решению территориального районного управления там объявлен режим карантина. Источник инфекции нам ясен, он заразил свою семью, а также работника районной больницы. По всем этим фактам продолжается эпидрасследование, все контактные люди обследованы, результаты известны, они - отрицательные, - отметил Мухамгали Арыспаев. Кроме этого, заболевание было выявлено и в Шынгырлауском районе. Предположительно, местная жительница могла заразиться на похоронах. Стоит отметить, что на сегодняшний день на карантин закрыты поликлиники №2, №4 и №5 и одно отделение в поликлинике №6. Работу медучереждений планируется возобновить после того, как все сотрудники пройдут тест на наличие коронавирусной инфекции. Резкий скачок прироста главный санврач ЗКО связывает с тем, что люди не соблюдают элементарные правила безопасности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.