Сегодня, 26 мая, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мухамгали Арыспаев выступил на брифинге в РСК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО 23919 детей стоят в очереди в детский сад Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мухамгали Арыспаев, работник отдела образования города Уральск посещал все детские сады. – Решение о закрытии детских садов было принято главным санитарным врачом города. У нас была организована мобильная группа, которая обходила все детские сады и дежурные группы. Первым заболел работник городского отдела образования, он посещал все садики. Городской штаб решил закрыть дошкольные учреждения. Теперь мы будем обследовать весь персонал детских садов, и по результатам будет принято решение об их открытии, - заявил Мухамгали Арыспаев. Напомним, детские сады в ЗКО заработали с 20 мая, однако уже с 25 мая они снова закрылись.Такое решение было принято в оперативном штабе при акимате города Уральск и объяснили это тем, что среди заболевших есть и дети. 25 мая стало известно, что коронавирусная инфекция была выявлена у двух работников детсада. Однако председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев считает, что детские сады ЗКО могут продолжать работать. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.