Аким области Гали Искалиев отметил, что в период чрезвычайного положения в области была проведена большая работа по нераспространению коронавируса. – В настоящее время режим ЧП отменён. Это сразу повлияло на увеличение числа новых случаев коронавируса. К сожалению, многие жители начали пренебрегать простыми требованиями собственной безопасности. В результате в период с 11 по 25 мая в области заболеваемость среди населения Covid-19 выросла на 70%. На 26 мая зафиксировано 467 случаев. Если раньше прирост количества заболевших наблюдался за счет приезжих из России и Атырауской области, то сегодня рост идет внутри региона, в том числе в восьми районах области, - заявил Гали Искалиев. По словам главы региона в Уральске и районах области не соблюдаются требования карантинного режима. В первую очередь относительно ношения масок и сохранения социальной дистанции. – И в районах, и в городе есть факты проведения различных массовых мероприятий. Также рост числа заболевших связан с увеличением количества тестирования среди населения. В среднем в день тест проходят 600-700 человек, среди которых также обнаруживаются зараженные инфекцией. Это говорит о том, что фактов заражения гораздо больше. Болезнь у людей проходит бессимптомно. Опасность бессимптомности заключается в том, что зараженный человек является источником инфекции, но сам может не знать об этом, заражая других. При этом бессимптомное заболевание переходит из легкой формы в среднюю. Ранее было мнение, что только пожилые люди подвержены опасности заражения. Но это не так. На сегодня из 467 зарегистрированных случаев COVID-19 большинству людей до 50 лет, в том числе 21 ребёнок. Опасность данного вируса также в его быстродействии. К примеру, сотрудник Тенгиза в течение всего двух дней попал в реанимацию, и врачам с трудом удалось спасти ему жизнь. В случае обнаружения симптомов заболевания коронавирусной инфекции необходимо сразу же обратиться в скорую помощь. Не занимайтесь самолечением, - отметил Гали Искалиев. Кроме этого, аким области заявил, что из-за карантинного режима несут убытки тысячи граждан, у которых есть семьи, непогашенные кредиты, непроданный товар. – Из-за роста количества выявленных случаев заражения вирусом мы не можем открыть сотни предприятий бизнеса, детские сады и школы. Чтобы принять решение об ослаблении режима карантина нужно только одно – соблюдать требования безопасности. Это несложно. Не надо посещать места, где много людей. Маски и антисептики есть в продаже. Я как аким области и руководитель оперативного штаба хочу сообщить, что если в регионе не будут должным образом соблюдаться карантинные требования, мы будем вынуждены ужесточить режим. Поэтому еще раз настоятельно призываю всех жителей области соблюдать все требования режима карантина, - заключил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.