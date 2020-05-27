Иллюстративное фото из архива "МГ" – Мы поменяли тактику по отношению к контактным лицам. Сегодня накоплен опыт наш и международный, он позволил эту тактику изменить. Сегодня мы делим их на близкие контакты, потенциальные контакты. Близкие контакты - это люди, которые находились с больным на расстоянии меньше полутора метров в течение более 15 минут. Потенциальные контакты - это лица, которые находились с больным в одном помещении более 15 минут. Ранее близкие контакты у нас подлежали обязательному тестированию на ПЦР и обязательной карантинизации в карантинные стационары. Сегодня эта тактика поменялась, - сказала Айжан Есмагамбетова. Теперь близких контактных обязательно тестируют и просят в течение 14 дней оставаться дома. –Они подписывают расписку, подтверждают нам, что они будут соблюдать карантин, сидеть дома по месту проживания или пребывания, но не в карантинном стационаре, - сказала Есмагамбетова. Потенциальные контактные, не имея симптомов, могут не изолироваться. – Мы их также сегодня тестируем при выявлении, но при этом если раньше все потенциальные контакты в обязательном порядке изолировались на 14 дней на домашний карантин по месту своего проживания, то сегодня мы этих требований не предъявляем. Обязательно тестируем, но при этом они дают нам расписку, что в случае появления симптомов они обязательно обратятся за медицинской помощью, а домашнему карантину они уже не подлежат. То есть могут свободно передвигаться, но при этом должны отслеживать состояние своего здоровья, - сказала главный санврач страны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.