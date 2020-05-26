Иллюстративное фото из архива "МГ" В официальном телеграм-канале акимата ЗКО говорится, что в Казахстане зарегистрировано 438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 5,1%), из них в Западно-Казахстанской области - 38 (9,2%). 3 пациента с коронавирусной инфекцией являются жителями Алматинской и Туркестанской областей, работающие в Российской Федерации. На автопереходе на границе с РФ на посту "Сырым" при проведении бесконтактной термометрии жалоб не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. Также коронавирусная инфекция обнаружена у 30 жителей Западно-Казахстанской области. В связи с контактом с ранее выявленными больными были взяты пробы на лабораторные исследования. У 4 человек были взяты пробы на анализы с профилактической целью, также вирус обнаружен у жителя Западно-Казахстанской области, работающего на Тенгизском месторождении Атырауской области. В связи с прибытием из соседнего региона был госпитализирован в карантинный стационар, после отрицательного результата на коронавирус был отправлен на домашний карантин. При повторном анализе результат был положительный. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, все перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 25 мая в области выявлено 452 человека с инфекцией COVID-19. Всего в стране подтверждено 8 969 случаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.