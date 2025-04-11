Режим ЧС могут ввести в Астраханском районе Акмолинской области

В Астраханском районе Акмолинской области могут объявить режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий проект решения опубликован на портале «Открытые НПА».

Причиной возможного введения ЧС стала ухудшающаяся паводковая обстановка. По информации ДЧС региона, сотрудники экстренных служб работают в круглосуточном режиме. На местах ведется откачка воды с помощью мощных насосных станций и мотопомп, активно укладываются мешкотары для укрепления берегов и защиты жилых домов.

Также усиливаются защитные сооружения возле села Кийма Жаксынского района, где наблюдается повышение уровня воды в реке Есиль. Ситуация находится под контролем спасателей.

Ранее мы сообщали, что уровень воды в Урале вырос на 4 см за прошедшие сутки.

Фото: pixabay.com