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Социум

Уровень воды в Урале вырос на 4 см за прошедшие сутки

10 апреля в Уральске уровень воды в реке Урал составил 462 сантиметра, при опасном уровне 850 сантиметров. Только за прошедшие сутки водв прибавилось на 4 сантиметра.
Кристина Кобина
Уровень воды в Урале вырос на 4 см за прошедшие сутки

По данным РГП «Казгидромет», 10 апреля в Уральске уровень воды в реке Урал составил 462 сантиметра, при опасном уровне 850 сантиметров. Только за прошедшие сутки вода прибавилась на 4 сантиметра на гидропостах в Уральске, Кушуме и Тайпаке. 

В посёлке Январцево вода прибыла на 2 сантиметра, а в посёлке Жарсуат наоборот пошла на спад, уровень воды уменьшился на 5 сантиметров.

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Также вода пошла на спад в реках Илек, Чаган, Деркул, Чижа, Булдырты, Шынгырлау, Быковка, Шиели, Малый Узень.

Уральск вода река Урал уровень

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