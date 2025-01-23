Режим «Открытое небо» ввели в международном аэропорту Атырау

Заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев сообщил, что открытый режим приведет к увеличению международных и внутренних рейсов, установлению прямых авиасообщений в Западную Европу, Азию и на Ближний Восток

Заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев сообщил, что открытый режим приведет к увеличению международных и внутренних рейсов, установлению прямых авиасообщений в Западную Европу, Азию и на Ближний Восток, передает azh.kz.

Также известно, что в 2025 году начнется возведение нового аэровокзального комплекса в действующем аэропорту. Площадь нового комплекса составит 16 500 квадратных метров. Зарубежный партнер обеспечит объект тремя современными телескопическими трапами. Кроме того, планируется значительное расширение взлетно-посадочной полосы.

- Ранее уже сообщалось, что в прошлом году был подписан меморандум с инвестором. Строительство аэропорта планируется начать в этом году и полностью завершить в следующем году. Если сейчас действующий аэропорт обслуживает 1,2-1,3 млн пассажиров в год, то с вводом в эксплуатацию нового терминала можно будет принять до 6 млн пассажиров, - рассказал Нуртаев.

Как отмечается, в настоящее время между акиматом Атырауской области и компанией QazAir Investments LLC ведутся переговоры о передаче аэропорта в доверительное управление инвестору.

Новый аэропорт в Атырау может стать важным логистическим центром и хабом для нефтегазовой отрасли. Это также поможет развивать туризм и создать новые рабочие места. Появятся новые международные и внутренние рейсы, что укрепит связи города с другими регионами и странами.

На данный момент международный аэропорт Атырау выполняет 89 внутренних рейсов по семи направлениям каждую неделю. Также осуществляются 21 рейс по шести международным направлениям еженедельно.

Режим «открытое небо» — это соглашение между странами, которое позволяет авиакомпаниям из этих стран свободно выполнять рейсы на территории друг друга без ограничения по числу рейсов, маршрутов и ценам. Это способствует увеличению конкуренции, снижению стоимости билетов, улучшению качества обслуживания и расширению авиасообщения между странами. Такой режим обычно включает упрощение процедур для авиаперевозчиков, что делает авиаперелёты более доступными и удобными для пассажиров.

Напомним, в октябре 2024 года режим «Открытое небо» был введен в аэропорту Уральска.