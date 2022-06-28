Аппарат создали местные специалисты, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Робот исследует арыки в Алматы Фото: акимат Алматы В пресс-службе акимата Алматы рассказали, что для обследования трубопроводов стали применять дистанционно управляемого робота, оснащённого камерой высокой чёткости.
- Благодаря колёсному шасси и небольшим габаритам робот свободно проходит в труднодоступных местах и в режиме реального времени передаёт картинку на специальный монитор. Аппарат также выводит данные телеметрии по углу наклона и горизонту. С помощью прибора можно оценить уровень заиленности и засоренности мусором, а также обнаружить дефекты труб, в том числе коррозию, трещины, - объяснили в ведомстве.
Напомним, из 16 имеющихся в Алматы коллекторов, 12 не работают, а четыре работают только на 30%. Это и приводит к затоплениям во время ливней. В этом году планируют построить и реконструировать 376 километров арычной сети.