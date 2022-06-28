По данным «Казгидромета», 29 июня в ЗКО ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Сильный ветер ожидается в ЗКО На большей части страны сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди с грозами.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +20..+22, ночью похолодает до +9..+11. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +26..+28 градусов, ночью +19..+21 градусов. Ветер северо-восточный до 18 метров в секунду.
  • В Актобе - ясно. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер северный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер северо-восточный до 18 метров в секунду.
