Соответствующее постановление приняло правительство, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Добычу нефти приостановили на Кашагане Кашаган. Фото: NCOC В пресс-службе премьер-министра Казахстана сообщили, что ТОО GPC Investment передадут в республиканскую собственность. Компания является оператором проекта «Строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1,15 млрд кубометров на базе сырья месторождения Кашаган».
- В связи с тем, что частный инвестор отказался продолжать реализацию проекта, компания GPC Investment будет передана на баланс АО «НК «QazaqGaz» («КазТрансГаз», переименована в декабре 2021 года). В свою очередь, это позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка товарным и сжиженным газом по доступной для населения цене, а также своевременно реализовать проект строительства завода, - говорится в сообщении.
Шестого июня министр энергетики Болат Акчулаков в мажилисе говорил, что строительство завода идёт в три этапа. Первый активно ведётся с июня 2021 года. Ожидался ввод в эксплуатацию первого этапа в 2024 году. Планировалось, что в 2030 году завод должен будет обеспечить прирост товарного газа в объёме более 6,2 млрд кубометров. Ранее сообщалось, что добычу нефти приостановили на Кашагане.