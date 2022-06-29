Акимат ранее выдавал замечания ТОО «УралТехСервис», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». После жалоб уральцев маршрут №2 могут передать другому перевозчику Фото из архива "МГ" В конце прошлого года заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев рассказал, что с наступлением холодов уральцы чаще стали жаловаться на работу общественного транспорта - на линию выходят мало автобусов, в связи с чем увеличился интервал. Особенно много нареканий вызывает работа маршрута №2, который обслуживает ТОО «УралТехСервис». В адрес предприятий направили досудебную претензию об устранении нарушений. И вот, спустя полгода в городском акимате сообщили, что в связи неисполнением договорных обязательств отдел ЖКХ, ПТиАД принял решение расторгнуть договор с компанией ТОО «УралТехСервис». С первого июля городские маршруты №2 «Мясокомбинат - Кулагер - Сарытау», №30д «ДП ЗКО - село Асан» и дачный маршрут №24 «Рынок - Барбастау» до проведения внеочередного конкурса временно будет обслуживать ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк».