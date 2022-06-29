По словам директора ТОО «Орал Таза Сервис» Рафхата Данагулова, рабочие предприятия в конце февраля текущего года бастовали и требовали повысить им зарплату до 150 тысяч тенге. До сих пор они получают около 110 тысяч тенге за свой тяжелый труд. - Они пояснили своё требование тем, что дорожают продукты питания и коммунальные услуги. Многие из них многодетные, многие живут в арендном жилье, на которое тоже выросла оплата. И денег не хватает обеспечить свои семьи в связи с ростом цен практически на всё, - говорит руководитель предприятия. – Мы с трудом уговорили их выйти на работу и пообещали, в свою очередь, поднять зарплату, рассчитывая на утверждение нового тарифа. В ноябре прошлого года ЖКХ подавало заявку органам местного управления на повышение тарифа на вывоз ТБО из-за удорожания ГСМ и запчастей. И вопрос должен был решиться. Но в связи с январскими событиями и объявлением моратория на повышение тарифов на коммунальные услуги в Казахстане этого не произошло. Мы, конечно же, понимаем и согласны с вескими доводами и требованием своих рабочих. Но предприятие также переживает производственные и финансовые трудности. Мы в большом затруднении – и зарплату не можем поднять, и работу нельзя останавливать. Но может настать момент, причем, в ближайшее время, когда рабочие из-за невыполнения их справедливых требований откажутся выйти на работу. Опасаемся также, что вслед за рабочими с такими же требованиями откажутся работать водители и слесари нашего предприятия. Не раз руководство ТОО «Орал Таза Сервис» сетовало на то, что предприятие терпит убытки. - Поднять-то зарплату можно, но набирать ежемесячно такую большую сумму для 150 сотрудников мы не сможем, практически не из чего. Уже на сегодняшний день предприятие имеет перед своими партнерами большие задолженности по горюче-смазочным материалам, на которые периодически растет цена. Не хватает техники: новую не на что приобрести, а старая техника часто выходит из строя, и ее ремонт влетает в копеечку. Запчасти стоят очень дорого. Никаких субсидий нам не выделяют в помощь. Еле концы с концами сводим, несем огромные производственные затраты и убытки, - продолжил руководитель компании. Следует отметить также, что до сих пор остается проблема задолженности перед предприятием за услуги по вывозу ТБО со стороны населения, которая уменьшается медленно. Как отметили в компании, на сегодня она составляет около 190 миллионов тенге, а два года назад она составляла 250 миллионов тенге. Решаются проблемы с должниками сначала через три уведомления, а следом через судебных исполнителей путем ареста личных счетов должников. - Наше предприятие работает каждый день добросовестно. Если и не получалось вовремя вывезти ТБО, то только по причине поломок техники или нехватки рабочих сил, и то это были единичные случаи. Кроме того, рабочие сталкиваются с проблемой крупного мусора, такого как ветхая мебель, строительный мусор, складируемого около контейнеров. Люди должны вывозить его сами или нанимать спецтехнику. Например, наше предприятие вывозит мусор от десяти кубов, один КамАЗ – 20000 тенге, - добавил директор предприятия. Как отметило руководство компании, чтобы решить проблему повышения зарплаты сотрудникам и насущные производственные проблемы предприятия, им необходима помощь со стороны государства. Иначе существует угроза того, что город погрязнет в мусоре. ТОО «Орал Таза Сервис» надеется, что ему помогут справиться с трудностями, ведь это взаимные интересы, как самого предприятия, так и ЖКХ, и органов местного управления, и населения.