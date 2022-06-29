- ЗКО граничит с пятью областями России и двумя областями Казахстана. В радиусе 700 километров от Уральска проживает около 20 млн людей. Объект готовы передать под любой бизнес, приоритетно под социально-ориентированный (медицинский центр, бизнес-инкубатор для МСБ, молодёжный городок), - написал Искалиев.Объект предоставят инвестору на льготных условиях - оплата с отсрочкой платежа, в тенге. Также власти готовы рассмотреть вариант ГЧП, при котором сумма объекта не будет возмещаться инвестором, а пойдёт в счёт доли государства в проект инвестора. Также государство может выступить потребителем услуг проекта. Предложения аким попросил направлять на его личный номер WhatsApp. Напомним, в 2013 году в Уральске в посёлке Зачаганск началось строительство следственного изолятора на 1 500 мест, общая стоимость здания составляла пять миллиардов тенге. Однако позже при его строительстве антикоррупционная служба выявила хищения на 1,5 миллиарда тенге, были задержаны заместитель председателя КУИС Бекбулат Туремуратов и директор ТОО «Бура Строй» Сергей Барабошко. Приговором суда Туремуратова признали виновным по статье «Халатность» и назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. В связи с амнистией он был освобождён от основного наказания. Сергея Барабошко суд признал виновным по статье «Мошенничество» и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 8 месяцев. Также суд постановил взыскать с Туремуратова 479 миллионов тенге, а с Барабошко - 1,1 миллиарда тенге. После окончания судебного процесса по хищению бюджетных средств здание СИЗО достраивать не стали, оно простаивало более трех лет. В 2021 году сообщалось, что в нём планируют разместить кардиобольницу, а позже - медицинский хаб. Однако позже инвестор отказался от своей идеи.
