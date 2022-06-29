28 июня глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе выступил на заседании Правительства. Заседание прошло под председательством Премьер-министра Казахстана и было посвящено цифровизации и развитию ИТ отрасли. - Сегодня Казахстан показывает выдающиеся результаты по уровню цифровизации и доступности государственных услуг для граждан, - сказал Михаил Ломтадзе. Глава ведущей технологической компании рассказал, что c помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы оплачивают онлайн без комиссий более 7000 услуг, переводят деньги родным и близким, управляют личными финансами, покупают авиа и ЖД билеты, делают онлайн покупки более 2 миллионов товаров с бесплатной доставкой. К платформе электронной и мобильной коммерции подключены более 125 000 предпринимателей. С помощью Kaspi.kz они увеличивают продажи, развивают свой бизнес и создают новые рабочие места в Казахстане. - Совместно с государственными органами мы также делаем государственные услуги доступными для граждан онлайн, прямо с экрана мобильного приложения, - отметил Михаил Ломтадзе. - Это стало возможным благодаря цифровым инициативам государственных органов и нашему успешному сотрудничеству. Глава компании выразил благодарность за поддержку цифровых инициатив Президенту Казахстана, Премьер-министру, Правительству, руководству и сотрудникам Министерства цифровизации, Министерства финансов, Комитета государственных доходов, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства образования, Министерства труда, Государственной корпорации «Правительство для граждан», АО «НИТ». - Без совместных усилий, было бы невозможным за такой короткий промежуток времени достичь тех фантастических успехов, которые демонстрирует цифровизация государственных услуг в Казахстане, - подчеркнул Михаил Ломтадзе. В 2021 году более 7 миллионов казахстанцев стали пользователями раздела «Госуслуги» в приложении Kaspi.kz. Через Kaspi.kz было уплачено 446 миллиардов тенге налогов. Зарегистрировано онлайн 286 000 автомобилей - это каждый третий автомобиль в стране. 2 миллиона казахстанцев активно пользуются цифровыми документами. В 2021 году с помощью Kaspi.kz открыли ИП 66 000 предпринимателей. А за 5 месяцев 2022 года уже зарегистрировались больше предпринимателей, чем за весь прошлый год. Также с момента запуска открыто 500 000 социальных счетов. Регистрация автомобиля онлайн – уникальный процесс, аналогов которому нет в мире. Прямо с экрана мобильного приложения Kaspi.kz казахстанцы могут продать, купить и перерегистрировать автомобиль, оплатить пошлины и взносы, выбрать номер. Этот сервис стал результатом совместной работы Kaspi.kz, Министерства цифровизации, Министерства внутренних дел, Государственной корпорации «Правительство для граждан» и АО «НИТ». Глава Kaspi.kz также рассказал, что специально для предпринимателей компания разработала самые современные платежные терминалы, программное обеспечение и платежные технологии. Терминалы принимают оплату как картами, так и через Kaspi QR. - Мы бесплатно предоставили уже более 276 000 платежных терминалов предпринимателям во всей стране. Это создало уникальную платформу для перехода торговли из наличных в безналичные. В результате безналичный торговый оборот в Казахстане стремительно растет. В 2021 году он составил более 8.4 триллиона, рост - 85%, что является одним из самых высоких темпов роста в мире, - прокомментировал Михаил Ломтадзе.