27 апреля в ходе обследования побережья Каспия в районе водозаборной дамбы месторождения «Каражанбас» обнаружены 94 туши мёртвых тюленей. Минэкологии тогда заявляло, что из-за сильного разложения тушек не получается взять пробы тканей для лабораторных исследований. Предположительные причины гибели животных обещали озвучить в течение месяца. 14 мая в прибрежной зоне на территории от мыса «Урдюк» до местности «Баутинская коса» обнаружили ещё 64 мёртвых тюленя и пять неживых особей осетровых видов. 29 июня в министерстве экологии сообщили, что получены результаты обследования и подготовлено заключение по гибели тюленей.
- Точные причины гибели определить не удалось в связи с сильными разложением обнаруженных туш. При этом, возможными причинами гибели тюленей, по мнению учёных и компетентных государственных органов, могли быть истощение новорождённых щенков вследствие выноса их на льду в открытое море, замерзание вследствие попадания щенков в воду, прилов взрослых тюленей в рыболовные сети, а также попадание тюленей под винты курсирующих судов, - говорится в сообщении.
На гибель тюленей дноуглубительные работы прямого воздействия не оказывают и не могут рассматриваться как возможная причина их гибели, заверяют учёные.