Сразу несколько фейков о вреде фторирования воды распространяются в сети, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Портал StopFake сообщает, что в одной рассылке говорится о намеренном сокрытии факта добавления фтора в воду. В другой авторы сообщают, что фтор добавляли в качестве яда в питьевую воду для узников концлагерей. Также в Казнете «гуляет» видео, на котором якобы запечатлено, как работник водоочистных станций добавляет фторид в систему водоснабжения.
- В Сети достаточно информации, объясняющей, когда и почему в питьевую воду стали добавлять фтор. Массово это стали делать во второй половине 20-ого века. Научно доказано, что фтор действительно помогает предотвращать кариес. Обо всех этих исследованиях и стартах кампаний по фторированию воды сообщалось, тайной это никогда не было, - объяснили в StopFake.
Что касается второго утверждения, то в концлагерях система водоснабжения практически не работала, а воды в местах содержания заключённых не было вовсе.
Прокомментировали авторы проекта и видео.
- Во-первых, на видео непонятно, где именно разворачиваются события и что именно добавляет в воду мужчина. Однако можно с уверенностью сказать, что в ролике точно не водоочистные сооружения. Станции, на которых очищают воду для городов и других населённых пунктов, выглядят совсем иначе. Вероятнее всего, герой ролика производит очистку системы отопления в некоем здании. Для этих целей вполне могут быть использованы различные химикаты, которые засыпаются или заливаются в систему, - отмечают эксперты.
К слову, фторид - это не яд, а общее название солей фтора. Каждое соединение обладает своими свойствами и своими отличительными особенностями.
