Его поместили в изолятор временного содержания, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Водитель отвлёкся на телефон: несовершеннолетний пассажир мопеда погиб в ДТП в Уральске Авария произошла в ночь на 26 июня, в 00:40 на пересечении улиц Шолохова и Курмангалиева. Микроавтобус Toyota столкнулся со стоящим Scooter (где кроме водителя был несовершеннолетний пассажир) и ВАЗ-2110, где находились водитель и три пассажира. Пассажир скутера - 17-летний подросток скончался в реанимации, водитель с множественными ушибами госпитализирован. Пассажиры легковушки после осмотра врачей отпущены домой. Предварительной причиной ДТП назвали то, что водитель Toyota отвлёкся на телефон. Между тем из достоверных источников стало известно, что за рулём микроавтобуса находился сотрудник полиции офицерского звания и что он был в состоянии алкогольного опьянения. Однако в региональном департаменте полиции информацию не подтвердили, но и не опровергли, лишь подчеркнув, что по заключению экспертизы водитель был трезв. В пресс-службе областного суда сообщили, что 28 июня в следственный суд поступил материал о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей. Решением суда подозреваемый арестован на два месяца и помещён в следственный изолятор.