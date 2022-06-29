- Теринспекцией создана комиссия по установлению причин гибели птиц, организован выезд на указанную территорию, проведены профилактические осмотры, взяты на исследование пробы воды, почвы и воздуха, трупов птиц. Результаты исследования «Национального референтного центра по ветеринарии» показали положительный результат на птичий грипп АН5. После чего на всей территории области проводился полный контрольный мониторинг по выявлению подобных фактов. 26 июня на территории острова «Шалыга», расположенного на побережье государственного природного резервата Акжайык выявлены факты гибели чаек, в том числе тысяча породы чегравы, 1 200 - черноголового хохотуна и 300 - хохотуний, - рассказали в ведомстве.

Фото: Минэкологии РК В Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира пояснили, что 19 июня от представителей компании NCOC поступило сообщение, что на двух искусственных островах месторождения «Кашаган» выявлены факты массовой гибели чаек. Пали 2 750 птиц.Из перечисленных видов черноголовый хохотун занесён в Красную книгу Казахстана. На территории резервата изъяли биоматериал павших птиц для выявления причин их гибели. Пробы направили в Институт микробиологии и вирусологии Алматы.