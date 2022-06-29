- 33-летний мужчина получил электрический ожог лица, рук и ног. 43-летний мужчина получил эклектический ожог лица, рук, ног и туловища. - отметили в ведомстве.

Как стало известно, случай произошёл 28 июня по улице Монкеулы. На место выехали сотрудники ТОО «ЗапКазРЭК» для устранения аварии, где и произошла трагедия. Информацию подтвердил аким Зачаганска Аккалий Аубекеров. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что обоих мужчин доставили в реанимацию Областной многопрофильной больницы с ожогами тяжелой степени.В пресс-службе ТОО «ЗапКазРЭК» сообщили, что в районе Монкеулы произошло аварийное отключение, в ночь без света остались четыре подстанции. При устранении на кабельной линии 10 киловольт работники получили электрический ожог. Одного мужчину уже перевели из реанимации в палату, второй находится в стабильно тяжёлом состоянии. По данному случаю создана комиссия, ведётся следствие.