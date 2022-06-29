12-летнюю Айзию Бахаеву в последний раз видели 27 июня. С тех пор о девочке нет никаких известий, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Вторые сутки ищут пропавшую девочку в Атырау Как рассказала Аружан Жахияева, родственница пропавшей, 27 июня Айзию засняли камеры видеонаблюдения, когда девочка выходила из магазина «Еламан».
– Айзия никогда не уходила без предупреждения, всегда была на связи. Сейчас её телефон отключен, мы не можем до неё дозвониться. Обычно она ходит в спортивной одежде, в кроссовках, по характеру боевая, шустрая. Но в тот день она неожиданно надела платье, - рассказала Аружан Жахияева.
Родственники уже написали заявление о пропаже и в данный момент поисками девочки занимаются сотрудники полиции. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Айзии Бахаевой, просят позвонить по номеру 8 775 917 19 69 либо 102. Фото и видео предоставлено Аружан Жахияевой