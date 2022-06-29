Специалисты взяли пробы воды, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Маслянистое вещество сбросили в реку близ Талдыкоргана Фото: департамент экологии Алматинской области В пресс-службе департамента экологии Алматинской области сообщили, что отреагировали на жалобу жителя. 27 июня мужчина сообщил о возможном сбросе неизвестного вещества в воду.
- Был выявлен сброс неизвестного маслоподобного вещества на берегу реки Каратал на расстоянии 12-13 километров от Отенайского сельского округа Талдыкоргана. Специалистами отдела лабораторно-аналитического контроля взяты пробы воды с берега реки Каратал и с места сброса неизвестного маслоподобного вещества для проведения химического анализа, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Полиция же начала установление виновных.