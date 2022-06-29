За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 110 случаев заражения коронавирусом и пять случаев коронавирусной пневмонии, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 159 человек заболели COVID-19 в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным МВК по нераспространению COVID-19, больше всего инфицированных выявили в Алматы - 56 человек. В ЗКО не зарегистрировано ни одного случая. Однако стоит отметить, что заболеваемость вновь растёт. С марта отмечался спад заражений, но в июне постепенно стало расти количество инфицированных. В начале июня сообщалось, что вариант коронавируса «Стелс-Омикрон» выявили в 93,8% проб. Он циркулирует в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, а также в Алматы и Нур-Султане. У этого варианта есть отличительные, более выраженные симптомы:
  • головная боль и головокружение,
  • сильная боль в горле, долго не прекращающийся кашель,
  • мышечная боль, боль в спине и в области почек,
  • потеря обоняния
Накануне в комитете санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что рост заболеваемости в будущем может быть обусловлен распространяющимися новыми вариантами. Заражение ими может привести к развитию постковидного синдрома. Согласно последнему постановлению главного санврача, ревакцинацию можно пройти через шесть месяцев после курса вакцинации. Гражданам доступны три вида вакцины: QazVac, Vero Cell и Pfizer. К слову, срок годности последнего продлён до середины осени.