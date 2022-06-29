Мужчину осудили на семь лет лишения свободы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пять миллионов тенге требовали у жителя Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщили в департаменте экономических расследований по ЗКО. Главный бухгалтер детской музыкальной школы Теректинского района Бердников, используя служебное положение, с 2018 года по 2020 год проводил безналичные платежи через интернет-банкинг с ЭЦП директора. Он необоснованно перечислял зарплату и другие выплаты на свои личные счета. Ущерб государству составил более 22 миллионов тенге. Похищенные деньги Бердников потратил на развлечения и ставки в букмекерских конторах. Теректинский районный суд признал Бердникова виновным по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере». Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы без конфискации имущества с лишением права занимать определённые должности сроком на пять лет.