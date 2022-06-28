В этом году на ремонт дорог в городе выделено 3,4 млрд тенге. Аким Бурлинского района проверил ремонт дорог в Аксае Аким Бурлинского рйона Еркебулан Ихсанов проинспектировал ход работ по капитальному ремонту дорог улице Енбекши и среднему ремонту дорог в четвертом микрорайоне г.Аксая. Глава района дал конкретные поручения заказчику, подрядчику и технадзору по качеству и срокам работ. Также в ходе объезда объекта Еркебулан Ихсанов встретился с жителями и обсудил проблемные вопросы. Следует отметить, что в 2020-2021 годы в Аксае провели работы по строительству и ремонту дорог 48 улиц, четырёх микрорайонов общей протяженностью 57,5 километров. Это 14 улиц в южной части города (Шанхай), Буденный, Электростанционная, Батыс, Жайлау, Мостовая, Чингирлау, Степной переулок, Зерде, Аль-Фараби, часть улицы М. Ауэзова, улицы Ихсанова, улицы мкр.Строительная-4, 17 улиц села Кызылтал. На общую сумму 5,7 млрд тенге. В этом году продолжится ремонт дорог по улице Енбекши 4 микрорайона, а также строительство дорог улиц в микрорайонах Строительная 1 и 3, начнётся строительство подъездной и внутренних дорог села Аралтал, микрорайоны 7, 9, 11, 12, 13, ремонт дорог улиц Жастар, Жанаталап, оставшихся частей улиц Бурлинская, Жибек жолы. Всего на реализацию проектов выделено 3,4 млрд тенге. Анна СУВОРОВА Фото со страницы акимата района в Facebook