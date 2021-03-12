Родители атырауских школьников приняли решение продолжить обучение дистанционно

100 родителей написали заявления с просьбой оставить детей на дистанционном обучении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пару дней назад в социальной сети появились видеоролики из атырауских школ, тогда стало понятно что учебные заведения оказались не готовы к наплыву учеников после ослабления карантинных ограничений. С утра во многих школах областного центра наблюдалось настоящее столпотворение, детям негде было переобуться. Родители возмущались отсутствием санитарных условий, ученики не могли найти свои классы, к тому же некоторые отмечали, что в классах было очень душно, а на перем