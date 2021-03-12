Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Родители атырауских школьников приняли решение продолжить обучение дистанционно

100 родителей написали заявления с просьбой оставить детей на дистанционном обучении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пару дней назад в социальной сети появились видеоролики из атырауских школ, тогда стало понятно что учебные заведения оказались не готовы к наплыву учеников после ослабления карантинных ограничений. С утра во многих школах областного центра наблюдалось настоящее столпотворение, детям негде было переобуться. Родители возмущались отсутствием санитарных условий, ученики не могли найти свои классы, к тому же некоторые отмечали, что в классах было очень душно, а на перем
Кристина Кобина
Родители атырауских школьников приняли решение продолжить обучение дистанционно
100 родителей написали заявления с просьбой оставить детей на дистанционном обучении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Атырауские школы провалили переход на комбинированное обучение (видео)
Атырауские школы провалили переход на комбинированное обучение (видео)
Пару дней назад в социальной сети появились видеоролики из атырауских школ, тогда стало понятно что учебные заведения оказались не готовы к наплыву учеников после ослабления карантинных ограничений. С утра во многих школах областного центра наблюдалось настоящее столпотворение, детям негде было переобуться. Родители возмущались отсутствием санитарных условий, ученики не могли найти свои классы, к тому же некоторые отмечали, что в классах было очень душно, а на переменах их не выпускают из классов. В этот же день в акимате прошло совещание, где замакима области Бакытгуль Хаменова выступила с резкой критикой в адрес руководителей учебных заведений. Там же было принято решение оставить онлайн-обучение для тех учеников, кто еще не готов к резкому переходу на традиционный формат. Заместитель руководителя управления образования Атырауской области Айнагуль Дюсекенова ответила на все замечания со стороны родителей и пояснила, что такой ажиотаж с учениками наблюдался только 9 марта, и то, в некоторых школах, сейчас учебные заведения работают в штатном режиме и придерживаются всех санитарных норм и правил. - Недавно по республике, в том числе и у нас вышло новое постановление главного санитарного врача области, где разрешили 1-5, 9, 11 классам учиться в комбинированном формате. Теперь ученики этих классов должны посещать школу, но при этом родители которые против посещения, им разрешили продолжить обучение третьей четверти в дистанционном формате, таких заявлений уже поступило 101. По области с 1 по 5 классы насчитывается более 75 тысячи учащихся, и еще около 10 тысяч учеников 9 и 11 классов, - отметила Айнагуль Дюсекенова. Также она пояснила, как проходит обучение атырауских школьников в комбинированном формате. - По поводу жалоб родителей, хотела пояснить, что в первый день обучения в некоторых школах получился ажиотаж. Но сейчас все нормально, есть разные входы для учеников, составлено гибкое расписание, имеются дополнительные маски. О том, что детям негде переобуться, информация не совсем правильная, у нас есть трехсменные переполненные школы, но и там сейчас все отрегулировано. При входе каждому ученику измеряют температуру, есть дезинфицирующие тоннели. Также информация о том, что детей выпускают из классов только в туалет, тоже не верная. Да, мы стараемся создавать условия, чтобы дети реже контактировали друг с другом, но если у ребенка есть потребность прогуляться и выйти из класса на перемене, то ему этого никто не запрещает. Учителя информируют школьников, чтобы они не толпились и не снимали маски. Классы полностью проветриваются и включается кварцевание, - рассказала Айнагуль Дюсекенова. Айнагуль Дюсекенова пояснила, с того времени, как разрешили комбинированное обучение детей, случаев заболевания COVID-19 среди школьников не было зарегистрировано. - Если вдруг так получится, конечно, в этом случае класс, скорее всего, будет закрыт на карантин, - отметила заместитель руководителя управления образования Атырауской области. К слову,  за сутки 11 марта в Атырауской области был зарегистрирован 41 случай заболевания COVID-19, всего в области было зарегистрировано 17 582 случаев заболевания за все время пандемии. Между тем, в департаменте сантиарно-эпидемиологического контроля Атырауской области заявили, что с 9 марта было зарегистрировано 3 случая заболевания школьников коронавирусной инфекцией. - Все заболевшие находились на дистанционной форме обучения. Первый случай был выявлен при профилактическом обследовании при въезде в РК, еще двое при обследовании как близкие контактные с больными COVID-19 по домашнему очагу, - заверили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
школьники ученики школы дистанционное обучение

Читайте также

Новости партнёров