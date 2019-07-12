Отец 6-летней Софии Коноваловой Сергей рассказал, что его дочь была в сознании, когда поступила в больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
- Дочка была в сознании, когда нас привезли в облбольницу №2. Она по дороге в машине меня обняла и сказала, как сильно меня любит. Она была в сознании! Нас долго, очень долго продержали в приемном покое – где-то полтора часа ушло. Сказали ждать очередь – там до нас уже кого-то привезли. Тем временем у дочери началась рвота и диарея. Мне пришлось попросить горшок для нее – настолько медики были равнодушны, - отмечает Сергей.
На том самом брифинге у заместителя главврача областной больницы №2 Нади Ергалиевой журналисты спросили: "Правда ли, что не было лекарства от ветряной оспы?". На что спикер ответила, что есть такое лекарство – ацикловир, убивающий вирус, но девочка не смогла принять таблетки, так как была без сознания и что «родители хотели заказать ацикловир в жидком виде из Москвы. Но в жидком виде он в данном случае ничего бы не решил».
Сергей Коновалов говорит, что это не правда.
- Я же не медик! Что мне сказали, то я и купил. У меня сохранились записи врача о лекарствах, которые надо было достать. Нужно было лекарство Медовир, но в больнице его не было, дядя Софии объездил почти все аптеки Атырау, нашёл лишь две ампулы медовира, в тот же день ещё две нашли в соседнем Актобе и в самой столице, больше в стране найти не смогли. Друзья отыскали в Москве 10 штук, правда, лекарство пришло, когда Софии уже не стало, - сообщил расстроенный отец.
Родители девочки отмечают, что когда начали искатьМедовир в Атырау, в аптеках говорили, что можно попробовать как заменяющее жидкий ацикловир. Однако в больнице настаивали на Медовире.
- Я весь земной шар поднял, чтоб это лекарство найти, - говорит Сергей. - Хотя можно было и другое: лишь спустя полсуток после того, как девочка попала в больницу, сказали что можно ацикловир.
София готовилась к школе: подали документы в СШ№12, посещала подготовительные курсы. Песни пела.
- Она у нас была заботливая, участливая - всегда спросит: как себя чувствуешь, как ты? Все ее любили, - говорит Сергей.
По словам отца девочки, прокуратура заинтересовалась этим фактом, уже приходили домой.
- И я рассказываю всё, как есть, чтобы в дальнейшем ни один ребенок не пострадал, - пояснил Сергей.
10 июля на своей страничке в Facebook министр здравоохранения Елжан Биртанов написал следующее:
- Поручаю Председателю Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Бюрабековой Л.В. провести объективную проверку данного случая. В случае выявления нарушений стандартов медицинской помощи виновные лица, в первую очередь ответственные должностные лица, должны быть наказаны.
Нужно отметить, что заместитель главного врача №2 отказалась от комментариев.
Напомним
, 10 июля на брифинге врачи рассказали, что вызов "неотложки" родители шестилетней девочки сделали в ночь на 4 июля. Фельдшер скорой констатировал ветряную оспу, ребенка оставили дома. Второй вызов «скорой» поступил уже утром, малышку с рвотой и диареей отвезли в облбольницу №2. Позже девочка скончалась.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Лина ОЙЛОВА