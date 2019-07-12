Отец 6-летней Софии Коноваловой Сергей рассказал, что его дочь была в сознании, когда поступила в больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Дочка была в сознании, когда нас привезли в облбольницу №2. Она по дороге в машине меня обняла и сказала, как сильно меня любит. Она была в сознании! Нас долго, очень долго продержали в приемном покое – где-то полтора часа ушло. Сказали ждать очередь – там до нас уже кого-то привезли. Тем временем у дочери началась рвота и диарея. Мне пришлось попросить горшок для нее – настолько медики были равнодушны, - отмечает Сергей. На том самом брифинге у заместителя главврача областной больницы №2 Нади Ергалиевой журналисты спросили: "Правда ли, что  не было лекарства от ветряной оспы?". На что спикер  ответила, что есть  такое лекарство – ацикловир, убивающий вирус, но девочка  не смогла принять таблетки, так как  была без сознания и что «родители хотели заказать ацикловир в жидком виде из Москвы. Но в жидком виде он в данном случае ничего бы не решил». Сергей Коновалов говорит, что это не правда. - Я же не медик! Что мне сказали, то я и купил. У меня сохранились записи врача о лекарствах, которые надо было достать.  Нужно было  лекарство Медовир, но  в больнице его не было, дядя Софии  объездил почти  все аптеки Атырау,  нашёл лишь  две ампулы медовира, в тот же день ещё две нашли в соседнем  Актобе и в самой столице, больше в стране найти не смогли. Друзья отыскали в Москве 10 штук, правда, лекарство пришло, когда Софии уже не  стало, - сообщил расстроенный отец. Родители девочки отмечают, что когда начали искатьМедовир в Атырау, в аптеках  говорили, что можно попробовать как заменяющее жидкий ацикловир.  Однако в больнице  настаивали на Медовире. - Я весь земной шар поднял, чтоб это лекарство найти, - говорит Сергей. - Хотя можно было и другое:  лишь спустя полсуток после того, как девочка попала в больницу, сказали что можно ацикловир. София   готовилась к школе: подали документы в СШ№12, посещала подготовительные курсы. Песни пела. - Она у нас была заботливая, участливая - всегда спросит: как себя чувствуешь, как ты? Все ее любили, - говорит Сергей. По словам отца девочки, прокуратура заинтересовалась этим фактом, уже приходили домой. - И я рассказываю всё, как есть, чтобы  в дальнейшем ни один ребенок не  пострадал, - пояснил Сергей. 10 июля на своей страничке в Facebook  министр здравоохранения Елжан Биртанов написал следующее: - Поручаю Председателю Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Бюрабековой Л.В. провести объективную проверку данного случая. В случае выявления нарушений стандартов медицинской помощи виновные лица, в первую очередь ответственные должностные лица, должны быть наказаны. Нужно отметить, что заместитель главного врача №2  отказалась от комментариев. Напомним, 10 июля на брифинге врачи рассказали, что вызов  "неотложки" родители шестилетней девочки сделали в ночь на 4 июля. Фельдшер скорой констатировал  ветряную оспу, ребенка оставили дома. Второй вызов «скорой»  поступил уже утром, малышку  с рвотой и диареей отвезли  в облбольницу №2. Позже девочка скончалась. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА