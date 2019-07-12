Инвестиционный проект по возведению откормочной площадки оценивается в сумму 1,3 миллиарда тенге. Планируется, что производимая продукция будет реализовываться через торговые предприятия западных регионов Казахстана. В первую очередь, это ЗКО, Атырауская и Актюбинская области. - В данный момент на строительстве откормочной площадки занято порядка 40 человек. Надеемся, что объект будет сдан в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Мы планируем закупать у местных жителей молодых бычков и откармливать их. После пуска объекта в эксплуатацию будет создано 50 новых рабочих мест, - отметил предприниматель Нуртай Жумашев. На собрании районного актива Гали Искалиев поставил ряд задач по повышению качества жизни населения и дальнейшему развитию района. - По количеству поголовья крупнорогатого скота наша область занимает второе место по республике после ВКО. 20% всего поголовья мясного животноводства приходится на наш регион. В Казталовском районе строится откормочная площадка, рассчитанная в перспективе на 20 тысяч голов скота. Проект реализуют инвесторы из Кустанайской области. Они отметили, что в нашем регионе очень хорошее качество поголовья скота. Нам нужно пользоваться своим преимуществом и привлекать бизнесменов, - отметил аким ЗКО Гали Искалиев. Также аким области ознакомился с состоянием дамбы, находящейся на территории районной больницы. На ее ремонт необходимо 10 млн тенге. В местном акимате попросили выделить эти средства во избежание возможных подтоплений социального объекта.