Как сообщили на официальной странице отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск в Instagram, 11 июля этого года в ходе выезда рабочей группы по безопасности дорожного движения, специалистами отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, отдела архитектуры и градостроительства, а также сотрудниками управления полиции города Уральск были обследованы технические средства регулирования дорожного движения и места парковок для автомобильного транспорта по проспекту Н. Назарбаева. - Было установлено, что парковки по адресам: проспект Н. Назарбаева, 184, 184/1, 195, 196 не соответствуют требованиям для парковки методом "ёлочка", так как припаркованные машины сужали проезжую часть крайней правой полосы и мешали беспрепятственному проезду автотранспорта. В связи с этим на данных участках рабочей группой были приняты решения об организации параллельной парковки путем установки знака дополнительной информации 7. 6.1 "Способ постановки транспортного средства на стоянку" - сообщили на сайте. Стоит отметить, что также по результатам обследования, на парковке перед городской поликлиникой 3, был демонтирован дорожный знак, противорещающий правилам дорожного движения.